Alaplı'nın 50 yataklı Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi
Alaplı ilçesinde, bölgenin artan sağlık ihtiyacını karşılamak amacıyla Menteş firması tarafından inşa edilen 50 yataklı Devlet Hastanesi tamamlanarak Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.
Teslim süreci
Alaplı Devlet Hastanesi, teslim tutanağının imzalanmasının ardından resmen Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Teslim protokolü, Ankara Sağlık Bakanlığı tarafından Menteşe Firma sahibi yetkililer ile Sağlık Bakanlığı arasında gerçekleştirildi.
Beklenen etkiler
Hastanenin açılmasıyla birlikte Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk ve randevu bulma sorunlarının büyük ölçüde azalması bekleniyor. Bölge halkı için sağlık hizmetlerine erişimde rahatlama hedefleniyor.
