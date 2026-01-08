İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 25. Yaşını Kutladı: 460 Milyon Yolcu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 25. yaşını kutladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla terminalde düzenlenen törenle kutlama yaptı. Etkinliğe Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato’ Mohd Izani Ghani, ISG üst yönetimi ve çalışanlar katıldı; konuşmaların ardından kutlama pastası kesildi.

Tören ve katılımcılar

Törende sektör temsilcileri ve havalimanı personeli bir araya gelerek ISG’nin çeyrek asırlık yolculuğunu andı. Açılış günü olan 8 Ocak 2001'de 47 bin yolcuyla başlayan faaliyet, 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ulaştı.

Çeyrek asırlık büyüme ve mesajlar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin yolcu sayısında en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en yoğun 9’uncu havalimanı konumunda. Geride kalan 25 yılda ISG toplam 460 milyon misafir ağırladı. MAHB Yönetici Direktörü Dato’ Mohd Izani Ghani törende şu ifadeleri kullandı:

"Sabiha Gökçen Havalimanı’nın gelişim yolculuğuna en başından beri eşlik etmiş bir kurum olarak, sergilenen bu olağanüstü büyümeden, yükselişten büyük bir gurur duyuyoruz. Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden biri olan MAHB için Sabiha Gökçen stratejik bir önem taşımaktadır. ISG; Malezya ve Türkiye arasında karşılıklı güven, ortak hedefler ve uzun vadeli bir büyüme vizyonu üzerine inşa edilen stratejik iş birliğinin en somut yansımasıdır. Türkiye’de bizlere gösterilen güven ve sunulan destek için en derin şükranlarımı sunuyorum. Birlikte, küresel havacılığın son çeyrek asırdaki en dinamik başarı hikayelerinden birini ortaklaşa kaleme alıyoruz; bu yolculuğa emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Süreklilik, hizmet ve gelecek hedefleri

Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ise havalimanının sürdürülebilir büyümeye dönüşen ivmesini vurguladı ve şöyle dedi:

"Her yıl üzerine yeni bir şeyler ekleyerek gelişiyoruz ve 25 yılda çok önemli bir mesafe kat ettik. Bu süreçte katkısı bulunan, bugün aramızda olmayan çalışma arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gelecek 25 yılda da ülkemize en yüksek katkıyı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bağlantılar ve destinasyon ağı

"Şehrin Havalimanı" olarak anılan ISG, İstanbul ve çevresindeki destinasyonlara yakınlığı, kara, deniz ve raylı sistem bağlantılarıyla öne çıkıyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 54 ülkede faaliyet göstererek 39 iç hat ve 115 dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul’a bağlıyor.

