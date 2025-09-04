Trump: Washington'da 3 Haftada 1.669 Gözaltı — 709'u Düzensiz Göçmen

Trump: Washington'da 3 haftada 1.669 kişi gözaltına alındı

Beyaz Saray grafiği ve Trump'ın duyurusu

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da son 3 hafta içinde 1.669 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Trump, açıklamayı merkezî sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı ve Beyaz Saray tarafından hazırlanan grafiğe dayanarak yaptı.

Operasyonun sayısal verileri

Grafikte, federal düzeyde yönetilen Görev Gücü'nün 3 hafta içinde toplam 1.669 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 709'unun yasa dışı göçmen olduğu yer aldı. Gözaltı işlemlerinin 22 federal ve yerel kolluk kuvvetinin işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmaların toplam 3.500 personelle yürütüldüğü, bunun 1.871'inin kolluk kuvvetleri, 1.629'unun ise Ulusal Muhafız birliğinden olduğu kaydedildi.

Acil durum ilanı ve takviye güçler

Başkent Washington'da kamu düzenini sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan edilmişti. Trump, bu kapsamda Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızlar'ın kente sevk edileceğini duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başkanı Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı için "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti. Pentagon ise 14 Ağustos'ta başkentte 800 Ulusal Muhafızın göreve yerleştirildiğini açıkladı.

Ek olarak, Cumhuriyetçi yönetimlerdeki West Virginia, South Carolina ve Ohio eyaletleri de acil durum çerçevesinde yüzlerce Ulusal Muhafızı bölgeye gönderme kararı aldı.