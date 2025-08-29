DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,01 0,3%
ALTIN
4.513,07 -0,13%
BITCOIN
4.568.150,89 0,79%

Trump: Washington'da araç gaspı yüzde 87 azaldı

Trump, Washington'da ilan edilen 'kamu güvenliği acil durumu' sonrası araç gaspının yüzde 87 azaldığını ve diğer suçların da gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 08:02
Trump: Washington'da araç gaspı yüzde 87 azaldı

Trump: Washington'da araç gaspı yüzde 87 azaldı

Başkan kararların suç oranlarına etkisini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington için ilan edilen 'kamu güvenliği acil durumu' sonrası kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya paylaşımında alınan kararların amacının 'güvenliği artırmak ve suçu önlemek' olduğunu belirtti ve bu önlemler sayesinde diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

Başkan, 'Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.' ifadesini kullandı.

Trump, görevine geldiğinden bu yana Washington DC yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmiş, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getirmişti.

Trump, 11 Ağustos'ta aldığı bir kararla Washington polis birimini federal kontrol altına aldı ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk etti; gerekçe olarak ise 'Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek' gibi nedenleri göstermişti.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
2
81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar
3
TBMM Olağanüstü Toplantısı ve Bakan Programları — 29 Ağustos 2025
4
DMO'nun Online Kataloğu ile Kamu Alımlarında Dijital Dönüşüm Hızlanıyor
5
Bakü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni: Büyükelçi Birol Akgün Çelenk Koydu
6
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda Teknik Arıza, Duraklarda Yoğunluk
7
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız