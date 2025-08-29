Trump: Washington'da araç gaspı yüzde 87 azaldı

Başkan kararların suç oranlarına etkisini paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington için ilan edilen 'kamu güvenliği acil durumu' sonrası kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya paylaşımında alınan kararların amacının 'güvenliği artırmak ve suçu önlemek' olduğunu belirtti ve bu önlemler sayesinde diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

Başkan, 'Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.' ifadesini kullandı.

Trump, görevine geldiğinden bu yana Washington DC yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmiş, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getirmişti.

Trump, 11 Ağustos'ta aldığı bir kararla Washington polis birimini federal kontrol altına aldı ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız sevk etti; gerekçe olarak ise 'Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek' gibi nedenleri göstermişti.