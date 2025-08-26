DOLAR
Trump: Washington'da cinayet işleyenlere idam cezası talep edeceğiz

Trump, Washington'da cinayet işleyenlerin idam cezası talep edileceğini açıkladı; başkentte son 2 haftada cinayet olmadığını ve suçla mücadelede daha sert tedbirler alınacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:36
Trump: Washington'da cinayet işleyenlere idam cezası talep edeceğiz

Kabine toplantısında güvenlik mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında başkent Washington'ın güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Trump, 'Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.' ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

'Diktatör değilim' vurgusu

Öte yandan Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak 'Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.' diye konuştu.

