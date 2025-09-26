Trump, Washington'da Federal İdam İçin Başkanlık Kararnamesini İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da federal idam cezasının tam uygulanması için başkanlık kararnamesini imzaladı; savcılara kapsamlı yetki verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:18
Trump, Washington'da Federal İdam İçin Başkanlık Kararnamesini İmzaladı

Trump, Washington'da federal idamın uygulanması için kararname imzaladı

Beyaz Saray: Savcılara kapsamlı yetki

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin başkenti Washingtonda federal idam cezasının uygulanması yönünde bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın başkentte idam cezası yasalarının tam olarak uygulanması amacıyla söz konusu kararnamenin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, federal savcıların bölgedeki tüm uygun davalarda idam cezası talep edebileceği vurgulandı ve başsavcı ile Washington bölge savcısına başkentte işlenen ve idam cezasını gerektiren suçlarda federal yargı yetkisini mümkün olan en kapsamlı şekilde kullanmaları talimatının verildiği kaydedildi.

Metinde ayrıca Başkan Trump'ın DC'nin (Washington) en kötü suçlularına karşı idam cezası yasasını uygulayarak ulusumuzun başkentini ziyaret eden ve orada ikamet eden tüm Amerikalılar için koruma ve şiddet suçlularının yasalar çerçevesinde en sert sonuçlarla karşılaşmasını sağlama konusundaki kararlılığının altını çizdiği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Washington'ın ülkenin en tehlikeli şehirleri arasında yer aldığı ve şehrin suç oranının New York'tan yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

