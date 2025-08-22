DOLAR
Trump Washington'da Güvenlik Önlemlerini Yerinde Denetledi

Trump, Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Ulusal Muhafızlar ve polis düzenlemeleriyle kısa sürede suç oranlarını düşürdüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 01:19
Denetim ve açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da "güvenliği artırmak" amacıyla aldığı tedbirleri yerinde incelemek için Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda uygulamaya konulan önlemleri yerinde değerlendirdi.

Basın mensuplarına konuşan Trump, kısa süre içinde Washington'ı çok güvenli bir hale getirdiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacağız." dedi.

Alınan tedbirler ve etkileri

Trump, kentte Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi ve polis sayısının düzenlenmesi gibi adımların ardından kısa zamanda suç oranlarını "ciddi oranda" düşürmeyi başardıklarını anlattı.

Başkanlık süreciyle birlikte ABD'nin yeniden "saygı duyulan bir ülke" haline geldiğini savunan Trump, görüştüğü yabancı devlet başkanlarının kendisine sıkça bu tespiti aktardığını belirtti.

Park düzenlemeleri ve kişisel vurgular

Trump, Park Polisi'ne bağlı parklardaki çimlerin yenileneceğini vurgulayarak, "Bu dünyada kimse çimler konusunda benden daha fazla şey bilemez." diyerek kendi golf tesislerinden örnek verdi.

Karar sonrası tartışma

Trump, önceki hafta aldığı bir kararla "Washington'da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek" gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 Ulusal Muhafız sevk etmişti.

Kentin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ise Trump'ın adımına tepki göstererek başkentteki suç oranlarının yüksek olmadığını ve alınan kararın asayiş durumu ile orantısız olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray da konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, kentteki suç oranlarının Trump'ın kararının ardından kayda değer şekilde azaldığını gösteren veriler sunduğunu belirtti.

