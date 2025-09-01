Trump: Washington'da Suç Oranları 'Neredeyse Sıfır'

Başkan Trump'ın açıklamaları ve eleştirileri

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da suç oranlarının neredeyse sıfıra indiğini belirterek şehri artık "suçsuz bölge" olarak nitelendirdi.

Trump, bu değerlendirmeyi ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi.

Paylaşımında, Washington'daki gelişmenin Chicago, Los Angeles, New York ve Baltimore gibi şehirler için de umut verici olabileceğini belirterek, "Bunu Chicago, Los Angeles, New York ve hatta suçun kol gezdiği Baltimore şehri için de söylemek güzel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Trump, şehrin Demokrat belediye başkanı Muriel Bowser'ın suç oranlarını düşürme çabalarında kendisiyle iş birliği yaptığını söyleyerek Bowser'ı övdü. Başkan, Bowser'ın halk desteğinin kısa sürede yüzde 25 arttığını iddia etti ve "Washington halkı, gittiği her yerde suçu durdurduğu için ona teşekkür ediyor. Bu, bir mucize değil, sıkı çalışma, cesaret ve akıllı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump, paylaşımında California Valisi Gavin Newsom, Illinois Valisi JB Pritzker, Maryland Eyalet Valisi Wes Moore ve Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson'ı eleştirerek, bu isimlerin şiddet suçlarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Trump ayrıca, ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında başlayan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan orman yangınlarına ve yaşanan "isyanlara" atıfta bulunarak, "Erken müdahale etmeseydik Los Angeles Olimpiyatları kaybederdi." ifadesini kullandı.

Başkanın bu açıklamaları, Washington'daki suç dinamikleri, yerel yönetim iş birliği ve ulusal güvenlik tartışmaları bağlamında dikkat çekti.