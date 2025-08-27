Trump yönetimi 12 milyar dolarlık dış yardım için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Trump yönetimi Yüksek Mahkemeden dış yardım ödemelerini durdurma talep etti

CNN'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Washington Bölge Mahkemesinin zorunlu kıldığı yaklaşık 12 milyar dolar tutarındaki dış yardım ödemelerinin durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuru gerekçesi

Bakanlığın başvurusunda, bölge mahkemesinin dış yardım ödemelerine ilişkin kararla kendisini "harcamalar ve iptal tekliflerinin denetçisi" pozisyonuna koyduğu ileri sürüldü. Başvuruda ayrıca söz konusu ödemenin Trump yönetiminin dış politikasına "uymadığı ve zarar verdiği" öne sürülerek, karara ilişkin işlemin 2 Eylül'e kadar durdurulması talep edildi.

Dava süreci ve tarafların iddiaları

Trump yönetiminin fon kesintisi kararının ardından, küresel sağlık ve HIV/AIDS programlarına yönelik milyarlarca dolarlık fonlara erişimi sağlayan sivil toplum kuruluşları dava açtı. Washington Bölge Mahkemesi, dava kapsamında yönetimin yaklaşık 12 milyar dolarlık fonun ödenmesine karar verdi; yönetim bu karara karşı temyize gitti.

Temyiz mahkemesi ise, kongrenin onayladığı harcamalarda değişiklik için yalnızca yasama organının hükümete dava açabileceğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarının açtığı davadaki kararın hükümsüz olduğunu açıkladı. Ancak federal temyiz mahkemesinin davayı değerlendirme aşamasında olması ve harcamayı durdurma kararı vermemesi nedeniyle, bölge mahkemesinin Trump yönetimi aleyhindeki kararı yürürlükte kaldı.

Kararnamenin arka planı

Donald Trump, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından, 20 Ocak'ta dış yardımlara ilişkin bir kararname imzalamıştı. Kararnamede, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemelerin kesileceği ve programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Yüksek Mahkeme başvurusu, bu kararların hukuki statüsüne ilişkin süreci bir kez daha gündeme taşıdı.