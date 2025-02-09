Trump Yönetimi Tüketici Koruma Kurumuna Faaliyet Durdurma Talimatı Verdi

Trump yönetimi, Tüketici Finansal Koruma Bürosu'na tüm faaliyetlerini durdurma talimatı vererek önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:28
Trump Yönetimi Tüketici Koruma Kurumuna Faaliyet Durdurma Talimatı Verdi

Trump Yönetiminden Şok Talimat

ABD'de Trump yönetimi, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından tüketicileri korumak üzere kurulan Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB)'na faaliyetlerini durdurma emri verdi. Bu karar, büronun uyguladığı denetim ve incelemelerin sona ermesi anlamına geliyor.

Vought'dan Çarpıcı Açıklama

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Müdürü Russel Vought, CFPB yetkililerine gönderdiği talimatta "tüm denetim ve inceleme faaliyetlerinin durdurulmasını" istedi. Vought, aynı zamanda, daha önce kesinleşmiş ancak henüz yürürlüğe girmemiş kuralların yürürlük tarihlerini askıya almasını ve yeni soruşturmalara başlanmamasını talep etti.

Mali Durum Eleştirisi

Vought, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun Federal Banka’dan artık para çekemeyeceğini belirtti. Mevcut 711,6 milyon dolarlık finansmanın "aşırı" olduğunu ifade etti. Vought, "Uzun süredir Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun hesap vermemesine katkıda bulunan bu musluk şimdi kapatılıyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

CFPB'nin Geçmişi

CFPB, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2008'deki ekonomik krizin ardından mali reform kapsamında kuruldu. Ancak, büronun kaldırılması için yeniden Kongre'den onay gerekmektedir.

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