Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'den 'doğuştan vatandaşlık' kararını istedi

Trump yönetimi, doğuştan gelen vatandaşlığı sona erdirmeyi amaçlayan yürütme emrinin anayasaya uygunluğunu Yüksek Mahkeme'den netleştirmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:45
Yönetim, yürütme emrinin anayasaya uygunluğunu netleştirilmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme'den Trump'ın doğuştan gelen vatandaşlığa son vermeyi amaçlayan yürütme emri hakkında karar verilmesini talep etti.

CNN'in haberine göre Washington yönetimi, söz konusu yürütme emrinin anayasa ile bağdaşır olup olmadığını netleştirmesini istedi.

ABD Anayasası'nın 14. Değişikliği uyarınca, diplomatların çocukları hariç, ABD topraklarında doğan herkes vatandaş kabul ediliyor. Yönetim ise bunun ülkeye yasal yollardan gelen geçici ziyaretçiler veya yasa dışı yollardan girenler için geçerli olmadığını savunuyor.

Yönetim, yürütme emrini engelleyen iki ayrı dava için temyiz başvurusunda bulundu ve Yüksek Mahkeme'den bu durumun 'hatalı' olduğunu ve 'yıkıcı sonuçları olacak şekilde yaygınlaştığını' bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre Başsavcı John Sauer, alt mahkeme kararlarının sınır güvenliğini zayıflatacağını ve Başkan ile yönetim için büyük önem taşıyan bir politikayı geçersiz kıldığını belirtti.

Temmuz ayında, San Francisco merkezli federal temyiz mahkemesi, Seattle'daki bir yargıcın Demokratların liderliğindeki bir grup eyalet tarafından açılan davada Trump'ın politikasını ülke çapında engelleyen kararını onadı. Aynı ayın başında ise New Hampshire'daki bir yargıç, 'Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği' tarafından açılan bir toplu davada Trump'ın yürütme emrinin karardan etkilenecek herkese karşı uygulanmasını engelledi.

