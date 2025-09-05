Trump Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu: FTC Üyesi Rebecca Slaughter'ın Azli

Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'ye başvurdu: FTC üyesinin azli gündemde

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın gerekçe göstermeksizin görevden alınabilmesi için başkana yetki verilmesi talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Alt mahkemeler engel koymuştu

Başvuru, Trump'ın martta Slaughter'ı görevden alma girişimlerinin alt mahkemeler tarafından durdurulmasının ardından yapıldı. Alt mahkemeler, yasalar uyarınca komisyon üyelerinin yalnızca görevi kötüye kullanma ve görev ihmali gibi nedenlerle görevden alınabileceği gerekçesiyle girişimi engellemişti.

Adalet Bakanlığı savunması ve kritik emsal

ABD Adalet Bakanlığı başvuruda, Başkan Trump'ın Slaughter'ı gerekçe göstermeksizin görevden alabilme yetkisi olduğunu savundu. Başvuru Yüksek Mahkeme'yi, 1935'teki emsal kararı —başkanların FTC gibi bağımsız kuruluşların yönetim kurulu üyelerini gerekçe olmaksızın azletmesini engelleyen karar— gözden geçirmeye zorluyor.

Beyaz Saray'ın yetki vurgusu

Bu gelişme, yönetimin bağımsız düzenleyiciler üzerindeki denetimini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, şubatta bağımsız kuruluşların yönetmeliklerini Beyaz Saray'a sunmasını öngören bir kararname imzalamış ve bunları "başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük güç kullandığı" gerekçesiyle eleştirmişti.