DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Trump Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu: FTC Üyesi Rebecca Slaughter'ın Azli

Trump yönetimi, FTC üyesi Rebecca Slaughter'ı gerekçe göstermeksizin azle yetki talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu; alt mahkemeler önceki girişimleri engellemişti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:12
Trump Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu: FTC Üyesi Rebecca Slaughter'ın Azli

Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'ye başvurdu: FTC üyesinin azli gündemde

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın gerekçe göstermeksizin görevden alınabilmesi için başkana yetki verilmesi talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Alt mahkemeler engel koymuştu

Başvuru, Trump'ın martta Slaughter'ı görevden alma girişimlerinin alt mahkemeler tarafından durdurulmasının ardından yapıldı. Alt mahkemeler, yasalar uyarınca komisyon üyelerinin yalnızca görevi kötüye kullanma ve görev ihmali gibi nedenlerle görevden alınabileceği gerekçesiyle girişimi engellemişti.

Adalet Bakanlığı savunması ve kritik emsal

ABD Adalet Bakanlığı başvuruda, Başkan Trump'ın Slaughter'ı gerekçe göstermeksizin görevden alabilme yetkisi olduğunu savundu. Başvuru Yüksek Mahkeme'yi, 1935'teki emsal kararı —başkanların FTC gibi bağımsız kuruluşların yönetim kurulu üyelerini gerekçe olmaksızın azletmesini engelleyen karar— gözden geçirmeye zorluyor.

Beyaz Saray'ın yetki vurgusu

Bu gelişme, yönetimin bağımsız düzenleyiciler üzerindeki denetimini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, şubatta bağımsız kuruluşların yönetmeliklerini Beyaz Saray'a sunmasını öngören bir kararname imzalamış ve bunları "başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük güç kullandığı" gerekçesiyle eleştirmişti.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire