TSK Erkek Tüfek Atış Takımı Lapua Avrupa Kupası'nda Avrupa 3'üncüsü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı, Danimarka'da düzenlenen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası'nda başarı elde etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımız 18-22 Ağustos tarihlerinde Danimarka'da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası'na katıldı. Erkek Tüfek Atış Takımımız şampiyonada 300 metre tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımızı tebrik ediyoruz."
Paylaşımda, 3'üncülük kazanan sporcuların fotoğrafları da yer aldı.