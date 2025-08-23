DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

TSK Erkek Tüfek Atış Takımı Lapua Avrupa Kupası'nda Avrupa 3'üncüsü

TSK Erkek Tüfek Atış Takımı, 18-22 Ağustos'ta Danimarka'da düzenlenen Lapua Avrupa Kupası 300 metre Tüfek Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncülüğünü kazandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:39
TSK Erkek Tüfek Atış Takımı Lapua Avrupa Kupası'nda Avrupa 3'üncüsü

TSK Erkek Tüfek Atış Takımı Lapua Avrupa Kupası'nda Avrupa 3'üncüsü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımı, Danimarka'da düzenlenen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası'nda başarı elde etti.

MSB'den açıklama

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımız 18-22 Ağustos tarihlerinde Danimarka'da icra edilen Lapua Avrupa Kupası Ateşli Silahlar Tüfek 300 metre Şampiyonası'na katıldı. Erkek Tüfek Atış Takımımız şampiyonada 300 metre tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Erkek Tüfek Atış Takımımızı tebrik ediyoruz."

Takım, şampiyonada 300 metre tüfek branşında Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

Paylaşımda, 3'üncülük kazanan sporcuların fotoğrafları da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
Bingöl'ün Genç ilçesinde orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
3
Pamukkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale
4
Malatya'da 79 Köy Konutu Teslim Edilmeye Başlandı
5
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
6
CHP Aydın Toplantısı: Ömer Günel Grup Başkanvekili, Anıl Yetişkin Sözcü
7
Levin, Başsavcı Miara'nın Ofisinin Kilidini Değiştirdi

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı