TSK'nın kararlı mücadelesi! Irak’ın Kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı ve kesintisiz operasyonları, terörü kökünden yok etme hedefi doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir başarı daha elde edildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceliği, halkımızın güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle, terör örgütlerine karşı operasyonlarımız, terörü tamamen yok edene kadar devam edecektir.