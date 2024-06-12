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TSK'nın kararlı mücadelesi! Irak’ın Kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesi devam ediyor. Son operasyonda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 13:32
TSK'nın kararlı mücadelesi! Irak’ın Kuzeyinde 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı ve kesintisiz operasyonları, terörü kökünden yok etme hedefi doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli bir başarı daha elde edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önceliği, halkımızın güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle, terör örgütlerine karşı operasyonlarımız, terörü tamamen yok edene kadar devam edecektir.

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