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TSK'nın Keskin Nişancı Timleri, Uluslararası Yarışmalara Hazır!

TSK'nın keskin nişancı timleri, Eğirdir'de zorlu eğitimlerle uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. 5. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:26
TSK'nın Keskin Nişancı Timleri, Uluslararası Yarışmalara Hazır!

Keskin Nişancılar, Zorlu Eğitimlerle Yarışmalara Hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kritik unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası yarışmalarda başarılı olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor. Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen bu yılki 5. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci oldu. İkinci ve üçüncülük ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığının diğer timi ve Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı timine gitti.

Uluslararası Katılım

Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Katar, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Özbekistan, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler de katıldı. Ayrıca, Birleşik Krallık, Kazakistan, Kuveyt ve Türkmenistandan gözlemciler bu uluslararası müsabakayı takip etti.

Eğitimler Gerçeği Aratmıyor

Birinci olan timin hava, kara ve sudaki zorlu eğitimlerinin görüntüleri basına yansıdı. Eğitmenler tarafından hazırlanan parkurlarda, yarışmacılar helikopter atışı, sızma atışı, kule ve bot atışı, ileri nişancılık atışı gibi çeşitli senaryolarla eğitim alıyor. Her türlü hava koşuluna ve arazi yapısına uyum sağlamayı hedefleyen keskin nişancılar, başarılı atışlar gerçekleştiriyor.

Özel Kamuflaj ve Yetenekler

Eğitim kapsamında, keskin nişancılar ghillie suit adı verilen özel kamuflaj kıyafetleri giyerek gizleniyor ve hedeflerine sızıyor. Bu eğitimdeki timler, sudaki hedeflere bot üzerinden atış yaparak da pratiklerini geliştirdi.

Başarıda Motivasyon ve Disiplin

Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında birinci olan timin üyesi Üsteğmen, başarılarını yüksek uyum ve disipline borçlu olduklarını ifade etti. Eğitimlerin, takım ruhunu ve hızlı karar verme yeteneğini artırdığını belirten Üsteğmen, bu süreçlerin onların motivasyonunu da artırdığını vurguladı. Üsteğmen, 'Bu başarı, gelecekteki görevlerimiz için özgüvenimizi arttırdı.' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası yarışmalara zorlu eğitimlerden geçerek hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en önemli unsurlarından biri olan keskin nişancılar, uluslararası yarışmalara zorlu eğitimlerden geçerek hazırlanıyor.

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