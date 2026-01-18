TUAM Danışma Kurulu Bilecik’te Toplandı

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Danışma Kurulu Toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, merkezin akademik, uygulamalı ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirildiği kapsamlı bir gündemle yapıldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Toplantıda, merkezin üretim alanları, araştırma altyapısı ve devam eden projeleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Mevcut çalışmaların ve proje süreçlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra, merkezin üniversite-sektör iş birlikleri çerçevesinde bölgesel tarıma sağladığı katkılar gündeme alındı.

Ayrıca, uygulamalı eğitim faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin mesleki gelişimine sunulan imkânlar değerlendirildi ve merkezin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri, planlanan projeler ve geliştirilmesi öngörülen faaliyetler görüşüldü.

Katılımcılar

Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul başkanlığında yapıldı. Toplantıya; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Bilecik Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Prof. Dr. Erdem Gülümser, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sinem Öztürk Erdem ile TUAM Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Danışma Kurulu üyeleri, merkezin etkinliğinin artırılması ve üniversite, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Karşılıklı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

