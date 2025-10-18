TÜBA 62. Genel Kurulu Ankara'da Toplandı: Yapay Zeka ve Yükseköğretim Öne Çıktı

Toplantı ve Açılış

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 62. Genel Kurul Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, bilimsel ve teknolojik ilerlemelere rağmen insanlığın zor bir dönemden geçtiğini belirtti ve ülkenin hem maddi hem de ahlaki değerlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Çoştu, ülkenin üstleneceği misyona ilişkin umutlarını dile getirerek şöyle dedi: "İnşallah Türkiye bu anlamda geçmişte, tarihimizde olduğu gibi önemli bir misyonu gerçekleştirmeye, üstlenmeye aday diye inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı ile ortaya koyduğu vizyon da aslında buna işaret ediyor."

Son yıllarda gerçekleştirilen bilim ve teknoloji atılımlarına işaret eden Çoştu, Akademi hakkında şunları kaydetti: "Türkiye Bilimler Akademisi hem araştırma ve çalışmaların yürütülmesinde hem de yetkinlikleri, ortaya koyduğumuz vizyonu, bakış açısını, değerleri dünyaya ulaştırma noktasında çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bilimler Akademimizin, sayın araştırmacılarımızın, bilim insanlarımızın yürüttükleri teknik çalışmalar, çalıştaylar, raporlar, bizim çalışmalarımıza da büyük rehberlik ediyor."

TÜBA Başkanı'nın Mesajı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, akademik stratejilerin takip ve uygulanmasının önemine dikkat çekerek, "Dünyada rekabetin üst düzey olduğu ve kırılgan zeminde giden süreçte, ülkemizin yeni nesle yönelik gelişmeleri yakından takip ederek ortaya koymaya çalıştığı akademik stratejileri takip etme, uygulama, bunlara yönelik eleştiri ve öneriler sunma görevini yürütmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeker, Genel Kurulun karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı bir istişare süreci olduğunu belirtti; yerel üniversite sorunları, uluslararası ilişkiler ve TÜBA'nın fonksiyonları hakkında bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Haziranda hayatını kaybeden beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil için de söz alan Şeker, "Gazi Yaşargil hocamızın, sadece ülkemiz için değil dünya için çok önemli bir değer olduğunun altını çizerek, saygıyla anıyorum." dedi.

Tören ve Konferanslar

Konuşmaların ardından, Akademi Konseyi tarafından seçilen şeref üyeleri ile asli ve asosye üyelere beratları takdim edildi.

Genel Kurul çerçevesinde düzenlenen konferans başlıkları şunlardı: "Yükseköğretimde Değişim ve Yapay Zeka" ile "GeoAI ile İklim Değişikliği İzlemede Yeni Ufuklar: Uzaktan Algılama ve Yapay Zeka Entegrasyonu".

