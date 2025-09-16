TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

TÜBİTAK 318 'Aday Araştırmacı' Alıyor: Son Başvuru 6 Ekim 2025

TÜBİTAK, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Ankara ve Kocaeli araştırma merkezlerinde görevlendirilmek üzere 318 lisans öğrencisini 'Aday Araştırmacı' statüsünde istihdam edeceğini duyurdu. İlan, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanlarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar için büyük bir fırsat sunuyor.

İlanın Kapsamı ve Amaç

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amacıyla kısmi süreli proje personeli statüsünde alım yapacak. Kurum, savunma sanayiinden uzay teknolojilerine kadar stratejik projelerde görev alacak genç yetenekleri bünyesine kazandırmayı hedefliyor.

Hangi Bölümlerdeki Öğrenciler Başvurabilir?

İlanda öncelikli olarak 3. ve 4. sınıf öğrencileri hedefleniyor. Başvurabilecek bölümler arasında şunlar yer alıyor:

Bilişim ve Yazılım Teknolojileri: Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Veri Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği.

Elektronik ve Haberleşme: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği.

İleri Malzeme ve Üretim: Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.

Temel Bilimler ve Diğer Mühendislik Alanları: Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Matematik Mühendisliği.

Görev Yapılacak Araştırma Merkezleri

İşe alınacak 318 aday araştırmacı, TÜBİTAK'ın stratejik önem taşıyan farklı araştırma merkezlerinde görevlendirilecek. Başlıca birimler şunlar:

BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi): Siber güvenlik, kriptoloji ve yazılım teknolojileri projeleri.

SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü): Savunma sanayii ihtiyaçlarına yönelik mühimmat ve sistem geliştirme çalışmaları.

UZAY (Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü): Milli uydu projeleri ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmalar.

MAM (Marmara Araştırma Merkezi): Çevre, enerji, gıda ve kimya gibi çok disiplinli araştırmalar.

RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü): Milli tren ve raylı sistem teknolojilerinin geliştirilmesi.

Diğer Stratejik Birimler: TÜSSİDE, UME ve ULAKBİM gibi enstitülerde de görevlendirmeler yapılacak.

Başvuru Bilgileri

Başvurular kariyer-Tubitak adresi üzerinden yapılacak ve işlemlerin en geç 6 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Adaylar ilan koşullarını ve başvuru sürecini ilan metninden takip edebilir.

Not: İlan, üniversite öğrencileri için milli projelerde yer alma ve erken kariyer deneyimi kazanma fırsatı sunuyor.