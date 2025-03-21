TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Esnafa Ramazan'da Gıda İndirimi Çağrısı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan ayının bereketi ve yardımlaşma ruhu çerçevesinde esnafa önemli bir çağrıda bulundu. Çelik, bu mübarek ayda gıda fiyatlarında indirim yapılmasını istedi.

Çelik, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayında gıda fiyatlarında fahiş artış yapan fırsatçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Fırsatçıların gıda ürünleri üzerinde yarattığı bu olumsuz durumun toplumun genelini etkilediğine vurgu yapan Çelik, esnafın uygun fiyatlarla satış yapmasının sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu ifade etti.

“Bu anlamda fahiş fiyatlar ile satış yaparak fakir fukaranın lokmasına göz dikenlerle gereken mücadelenin verilmesini istiyoruz.” diyen Çelik, her Ramazan ayında görülen bu tür fırsatçılıkların önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, esnafın indirimli gıda satışları yaparak insanların sofralarına katkıda bulunmasının önemine değinen Çelik, bu konudaki duyarlılığı artırmak adına esnafı harekete geçmeye davet etti.

Çelik, konuşmasının devamında, Ramazan ayında yaşanan diğer bir soruna da dikkat çekerek, Filistin halkına yapılan zulmün son bulmasını temenni etti. “Mübarek Ramazan ayında bile Orta Doğu'da mazlumlara, masumlara yönelik yapılan bu zulümden dolayı üzüntü duyuyorum. Bu zulmü yapanları kınıyor ve yüce Allah'tan bu masum insanlara yardım etmesini niyaz ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca bu tarz zulümlerin önüne geçilmesi adına İslam alemini birlik ve beraberliğe davet etti.