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Tufanbeyli'de Kar Yağışı Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 6 Şubat'ta ara verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:53
Tufanbeyli'de Kar Yağışı Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Tufanbeyli'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı, taşımalı eğitime ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının hakim olduğunu vurguladı.

Kaymakam Can, ulaşımda meydana gelebilecek risk ve tehlikeler nedeniyle kırsal mahallelerden taşımalı eğitim yoluyla okullara giden temel eğitim, ortaöğretim, lise ve özel eğitim öğrencileri için 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

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