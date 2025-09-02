DOLAR
Tuğba Işık Ercan, AK Parti'li Kadın Belediye Başkanlarıyla İstişare Toplantısında

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadın belediye başkanlarıyla yerel yönetimlerde kadın temsiliyetini güçlendirmek üzere istişare toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:28
Yerel yönetimlerde kadın temsiliyeti ve deneyimler gündemde

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yerel yönetimlerde kadın çalışmalarını güçlendirmeye yönelik istişare toplantısında AK Parti'li kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Toplantıda kadın belediye başkanlarının tecrübeleri ile yerel yönetimlerde kadın bakış açısının önemi detaylı şekilde değerlendirildi.

Ercan, konuşmasında kadın belediye başkanlarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini ve başarılarını önemsediklerini vurgulayarak, "Genel Merkez'den il ve ilçelere kadar kadın temsilini güçlendirmek amacıyla kadın meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde istişare toplantılarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların siyasette, yerel yönetimlerde ve toplumun her alanında daha etkin olabilmesi için verdiği desteğe dikkat çekildi. Ercan, kadınların bulunduğu her yere vicdan, merhamet ve estetiğin de yansıdığını kaydetti.

Ercan, bu toplantıların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceklerini de aktardı.

Toplantıya katılanlar: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti'ye yeni katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Antalya İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Çanakkale Yenice/Kalkın Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Kastamonu Abana Belediye Başkanı Seda Oyar ve Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak.

Toplantı, yerel yönetimlerde kadınların temsiliyetini artırmaya yönelik deneyim paylaşımı ve iş birliği adımlarının planlandığı kapsamlı bir istişare zemini sundu.

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter