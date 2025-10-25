TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu — Beşinci'den Gazze ve Gençlik Mesajı

TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu yapıldı. Genel Başkan İbrahim Beşinci, Gazze vurgusu yaparak gençliğin sorumluluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:16
TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu — Beşinci'den Gazze ve Gençlik Mesajı

TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu gerçekleştirildi

Genel Başkan İbrahim Beşinci'den Gazze ve gençlik çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulunda konuştu. Beşinci, konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek gençliğin sorumluluğunu vurguladı.

Beşinci, TÜGVA'nın ülkenin 81 ilinde ve 605 ilçede faaliyet gösteren, gençlere dokunan büyük bir aile olduğunu belirterek, vakfın kuruluşunun 13 yıl400 bin üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

Beşinci, Kudüs ve Gazze'de yaşananları İslam aleminin parçalanmışlığının sonucu olarak değerlendirdi ve gençlere şöyle seslendi: "Biz en fazla kardeş olmayı başaracağız. Bu, Çanakkale'den başlayacak Marmara'ya, Türkiye'ye sonra tüm dünyaya yayılacak."

Gazze'de yaşananlara ilişkin Beşinci'nin sözleri şu şekilde devam etti: "Tam 24 aydır Gazze'de çoluk çocuk katlediliyor. Yaşayan her şey kanla susturuluyor. Artık, Gazze'de konuşacak ne bir görüntü ne bir kelime ne doğruyu anlatabilecek herhangi bir rakam kaldı. Şehirde elektrik yok, su yok, hastane yok, okul yok, hiçbir şey yok."

Beşinci, ayrıca "Biz Gazze'de kendisinden ağır bombalara maruz kalan bebekleri, çocukları unutursak bize yazıklar olsun. Evladının cesedini poşetlerle taşıyan babayı unutursak bize yazıklar olur. Çocuğu kaybolmasın diye koluna ismini yazan anneyi unutursak bize yazıklar olur. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı'mız bunu hiç unutmadı." ifadelerini kullandı.

Beşinci, Birleşmiş Milletler'deki çıkışa atıfta bulunarak "Tüm dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler'de 'Dünya beşten büyüktür' dedi. 'Orada öyle bir zulüm varken biz burada rahat oturamayız' dedik. Dünyayı ayağa kaldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise sivil toplumun önemine vurgu yaparak, "TÜGVA'yı hep hayırlı işlerde gördüm. O genç insanları yaşıtları, emsalleri, eğlence yerlerinde sabahlarken ben sokaklarda, meydanlarda, belki salonlarda, belki Filistin'i sevdiği için gece vakti otobüslerde mitinglere giderken gördüm. Bunlar herhangi bir şey için yapılamaz. Ancak Allah rızası için yapılır." dedi.

Gider, makamların gelip geçici olduğunu belirterek, "Halkı Hak için seveceğiz. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu bileceğiz ve göreceğiz ki günün sonunda paramız pulumuz olmasa da makamımız, mevkimiz olmasa da karlı çıkan biz olacağız." diye konuştu ve yeni yönetime başarı diledi.

Genel kurulda divan başkanlığını Muhammed Tanas yaptı; divan üyeleri arasında Serdar Bahar, İsmail Tunç ve Ali Kemal Genç yer aldı. Toplantıda eski TÜGVA İl Temsilcisi Zeynel Kılıç ile görevi devralan Yunus Emre Kılıç de konuştu. Yunus Emre Kılıç, konuşmasının ardından Genel Başkan Beşinci'ye günün anısına hediye takdim etti.

Kurula, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ile TÜGVA üyesi gençler katıldı.

TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür...

TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programda konuşm yaptı.

TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür...

İLGİLİ HABERLER

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Öldü
2
Samsun'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı — Büyükşehir ve İHH Ortaklaşa
3
İzmir Bayraklı'da Evde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
TÜGVA 5. Olağan Çanakkale İl Genel Kurulu — Beşinci'den Gazze ve Gençlik Mesajı
6
Çorum'da kalp krizi geçiren kişi pencereden giren sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı
7
Trakya Keşif Fest Edirne'de Sona Erdi: Bayraktar TB2 İlgi Odağı

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi