TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Rize ve Artvin'deki Yaz Okulu Tanıtım Törenine Katıldı

TÜGVA Yaz Okulları Rize ve Artvin'de Tanıtıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Rize ve Artvin'de düzenlenen yaz okulu tanıtım programlarına katıldı. Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yaz okulu süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Beşinci, programa katılan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak, TÜGVA'nın düzenlediği Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere bisiklet ve tabletlerini takdim etti. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, TÜGVA İl Temsilcisi Seyyit Ahmet Seven ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle ortaokul öğrencileri katılım gösterdi.

Yaz Okulları ile Eğlence ve Öğrenme Bir Arada

Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Beşinci, yaz okulu kapsamında öğrencilerin yüzme, ata binme ve dini bilgiler gibi çeşitli alanlarda eğitim alacaklarını söyledi. “Aslında hem eğlenecekler hem de öğrenecekler, bunun heyecanını yaşıyoruz,” dedi. Geçen yıl 215 bin öğrencinin yaz okullarına katıldığını belirten Beşinci, bu yılki hedefin ise 350 bin olduğunu vurguladı. “Çünkü anneler babalar sürekli bize, 'Yaz okulu ne zaman başlıyor?' diye soruyor,” diye ekledi.

Ücretsiz Katılım ve Yoğun İlgi

İbrahim Beşinci, daha sonra Artvin Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yaz okulları tanıtım programına da katıldı. Bu program sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında düzenledikleri yaz okullarına yönelik büyük bir ilgi olduğuna dikkat çekti.

Beşinci, sözlerine, yaz okullarının hem eğlenceli hem de öğretici bir faaliyet olduğunu vurgulayarak “TÜGVA yaz okullarına katılım tamamen ücretsiz,” açıklamasında bulunarak son verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, (sol3) Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, TÜGVA'nın ortaokul tanıtım ve faaliyetlerine ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, (sol3) Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, TÜGVA'nın ortaokul tanıtım ve faaliyetlerine ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.