TÜGVA'nın GençLig Finali İstanbul'da Sona Erdi

TÜGVA'nın GençLig projesi, 81 ilden 1900 takım ve 19 bin 900 gencin katılımıyla Beykoz Paşabahçe Stadyumu'ndaki final maçıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:41
TÜGVA'nın "GençLig" Projesi Finali İstanbul'da Sona Erdi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "GençLig" projesi, İstanbul'da oynanan final müsabakasıyla tamamlandı. Organizasyon, geniş katılım ve dostane rekabet görüntüleriyle dikkat çekti.

Organizasyon ve katılım

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 81 ilden 1900 takım ve 19 bin 900 genç projenin çeşitli aşamalarına dahil oldu. Final karşılaşması Beykoz Paşabahçe Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Finaldeki atmosfer ve konuklar

Final müsabakası; rekabet, kardeşlik ve unutulmaz anlarla dolu bir atmosfer sundu. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve sporcu gençler katıldı.

TÜGVA'nın hedefleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "GençLig" boyunca sahada sadece rekabeti değil, gençlerin dostluğunu, dayanışmasını ve kardeşliğini gördüklerini ifade etti.

Projeyle gençlerin spora olan ilgisini artırdıklarını kaydeden Beşinci, "Aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş bir spor kültürünü de hep birlikte yaşamış olduk. TÜGVA olarak bundan sonraki dönemde de ülkemizin gençlerine yönelik sportif faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

