DOLAR
38,97 0,29%
EURO
44,38 0,05%
ALTIN
4.186,45 0,37%
BITCOIN
4.263.300,25 -1,66%

TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu'nda gençliğe yönelik projeler ve yatırımlar vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:09
TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği, 5. Olağan Genel Kurulu'nu Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı'dan Gençlik Vurgusu

Genel kurulda yaptığı konuşmada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TÜGVA'ya katkı sağlayanlara teşekkür ederek, yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Balcı, gençlere yapılan yatırımların önemine dikkat çekti ve şunları belirtti: "İlimizde yaklaşık 100 milyar liralık yatırımımız var. Üç yıl içinde tamamlandığında 25 bin kişiye istihdam olacak. Gençlik, Van'ın geleceği demek. Devlet olarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'den İlham Verici Mesajlar

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmalarında gençliğin önemine vurgu yaparak, "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir" dedi. Beşinci, gençlere cesaret ve motivasyon aşılayan bir çağrıda bulunarak, "Fatih Sultan Mehmet gibi cesur olmaya var mısınız?" diye sordu. Ayrıca, gençlerden birlikte çalışarak büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni Yönetimden Hamza Sığınç'ın Mesajı

Yeni göreve gelen Hamza Sığınç, gençlere umut olma hedefleri doğrultusunda daha fazla çaba göstereceklerini belirtti. Sığınç, bu görevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bizler gece gündüz çalışarak, Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olarak, bu kutlu yürüyüşü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar ve Destek

Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf üyeleri ve birçok davetli katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edremit...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edremit...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'daki Uçak Kazasında 62 İspanyol Asker Anıldı
2
Türkiye, Plazmadan İlaç Üretimine Adım Atıyor
3
Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
4
Samsun Üniversitesi 7. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı
5
Trabzon'da Dereye Düşen 9 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
6
TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı