TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği, 5. Olağan Genel Kurulu'nu Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ozan Balcı'dan Gençlik Vurgusu

Genel kurulda yaptığı konuşmada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TÜGVA'ya katkı sağlayanlara teşekkür ederek, yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Balcı, gençlere yapılan yatırımların önemine dikkat çekti ve şunları belirtti: "İlimizde yaklaşık 100 milyar liralık yatırımımız var. Üç yıl içinde tamamlandığında 25 bin kişiye istihdam olacak. Gençlik, Van'ın geleceği demek. Devlet olarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'den İlham Verici Mesajlar

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmalarında gençliğin önemine vurgu yaparak, "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir" dedi. Beşinci, gençlere cesaret ve motivasyon aşılayan bir çağrıda bulunarak, "Fatih Sultan Mehmet gibi cesur olmaya var mısınız?" diye sordu. Ayrıca, gençlerden birlikte çalışarak büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni Yönetimden Hamza Sığınç'ın Mesajı

Yeni göreve gelen Hamza Sığınç, gençlere umut olma hedefleri doğrultusunda daha fazla çaba göstereceklerini belirtti. Sığınç, bu görevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bizler gece gündüz çalışarak, Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olarak, bu kutlu yürüyüşü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Katılımcılar ve Destek

Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf üyeleri ve birçok davetli katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.