TÜGVA Yaz Okulları Finali 1 Ağustos'ta İstanbul'da

TÜGVA Yaz Okulları Finali 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Yaz Okulları Finali'ni 1 Ağustos'ta İstanbul'da yapacak. Genel Başkan İbrahim Beşinci, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, vakfın Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilde ve 605 ilçede faaliyet gösteren en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu ifade etti.

Beşinci, yaz döneminde yaklaşık 400 bin ortaokul öğrencisi ağırladıklarının altını çizerek, "Anneler, babalar vakfımızın yaz okullarını tercih etti. Biz de bu tercihin karşılığı olarak gençlerimize çok farklı yönde eğitimler vermek istedik. Kur'an-ı Kerim eğitimlerinden temel dini bilgilere, spordan sanata çeşitli yoğun programlar gerçekleştirdik," dedi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 17.00'de başlayacak olan final programının Türkiye Yüzyılı'na armağan edileceği ifade edildi. Beşinci, programda çok sayıda sanatçının sahne alacağını ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.

Finale İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok gencin katılacağını söyleyen Beşinci, tüm gençleri etkinliğe davet etti. "Heyecan, coşku ve aksiyonun zirve yapacağı bu buluşmada kardeşlik ve muhabbetin fazlasıyla olacağını düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Beşinci, etkinliğe ev sahipliği yapacak Beşiktaş Spor Kulübü'ne teşekkür ederken, yarım milyona yakın gencimize ulaşırken bu faaliyetleri gerçekleştiren gönüllü kardeşlerine de teşekkürlerini sundu. Ayrıca, yoğun katılım sağlayan annelere, babalara ve çocuklara da şükranlarını iletti.

Final programı kapsamında Maher Zain, Eşref Ziya ve Ömer Karaoğlu gibi tanınmış sanatçılar sahne alacak. Ayrıca, sosyal medya fenomeni Aydın Musa Güven performans sergileyecek. Etkinlikte kukla kortejleri, dron gösterileri, yarışlar ve ışık gösterileri düzenlenecek.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında katılarak konuşma yaptı. Beşinci, TÜGVA'nın düzenlediği Yaz Okulları Finali'nin 1 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında katılarak konuşma yaptı. Beşinci, TÜGVA'nın düzenlediği Yaz Okulları Finali'nin 1 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.