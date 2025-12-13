Tuğyan Ülkem Gülter'in arşiv görüntüleri
Gündemdeki kareler
Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in arşiv görüntüleri kamuoyunun dikkatini çekti. Görüntüler, olayla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Haberde yer alan arşiv görüntüleri, olayın farklı yönlerine ışık tutuyor. Tuğyan Ülkem Gülter ismi ve arşiv görüntüleri haberin merkezinde yer alıyor.
Konuya ilişkin resmi açıklamalar ve gelişmeler bekleniyor. İlerleyen saatlerde yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.
