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TÜHİS, İkinci Zam Teklifini Açıklıyor: Sendikalar Cevap Bekliyor

TÜHİS, işçilere sunduğu ikinci zam teklifini duyurdu. Sendika temsilcileri, öneriyi yetersiz buluyor ve eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:24
TÜHİS, İkinci Zam Teklifini Açıklıyor: Sendikalar Cevap Bekliyor

TÜHİS, İkinci Zam Teklifiyle İşçileri Üzdü

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kendilerine sunduğu ikinci zam teklifinin içeriğini açıkladı. Ağar, TÜHİS'in ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklifi ile geldiklerini belirtti.

Toplantı Sonrası Yapılan Açıklamalar

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri çerçevesinde, TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamalarında Ağar, TÜHİS'in yeni teklifinin de hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. "Bu teklifin gündeme getirilmesini bile uygun bulmuyoruz. Emekçiler, eylemlerine devam etmelidir" dedi.

Ağar, sözlerinde ayrıca; "600 bin kamu işçisine bu düşük teklifin reva görülmesi bizleri derinden üzmektedir" ifadesini kullandı ve işçilere gereken mücadeleyi verdikleri takdirde başarıya ulaşacaklarını vurguladı.

Hak-İş'in Tepkisi ve Süreç

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise 7. toplantıyı gerçekleştirdiklerini aktararak, TÜHİS'in kendilerine sunduğu teklifin son derece düşük olduğunu belirtti. Çukutli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmelerinin sürdüğünü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini fakat henüz yanıt alamadıklarını ifade etti.

Görüşmelerin uzamasının işçiler üzerinde yarattığı sıkıntıyı vurgulayan Çukutli, süreçlerin bir an önce sonuçlanmasını ve iyi bir sözleşme ile tamamlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ...

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ...

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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