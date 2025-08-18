DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

TÜİK: En Yüksek Sosyoekonomik Seviye İstanbul'da — İlçede Çankaya Önde

TÜİK'in Sosyoekonomik Seviye 2023 verilerine göre en üst grup hanehalklarının %28,6'sı İstanbul'da; ilçede %4,1 ile Çankaya ilk sırada.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:05
TÜİK: En Yüksek Sosyoekonomik Seviye İstanbul'da — İlçede Çankaya Önde

TÜİK verileri: En yüksek sosyoekonomik seviye İstanbul'da, ilçe düzeyinde Çankaya öne çıktı

Bülten ve yöntem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez Sosyoekonomik Seviye 2023 bültenini yayımladı. Bülten, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünü birlikte değerlendiren bir ölçüm aracı olarak hazırlandı. Araştırmada idari kayıtlar kullanılarak ülke genelindeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanıldı; referans dönemi orta yıl olarak 2023 kabul edildi.

Türkiye genelinde sosyoekonomik dağılım

Araştırma sonuçlarına göre hane halklarının dağılımı şu şekilde belirlendi: %1,1 en üst seviyede, %11 üst seviyede, %16,4 üst altı, %19,7 üst orta, %16,5 alt orta, %18,6 alt ve %16,7 en alt seviyede yer aldı.

İl bazlı bulgular

Ankara'da hane halklarının dağılımı: %2,5 en üst, %16,5 üst, %20 üst altı, %17,5 üst orta, %17,4 alt orta, %14 alt ve %12,2 en alt seviyede bulundu.

İstanbul'da dağılım: %2,4 en üst, %16,4 üst, %19 üst altı, %18,6 üst orta, %17,2 alt orta, %13,8 alt ve %12,6 en alt seviyede olarak kaydedildi.

İzmir'de ise hane halklarının %1,2'si en üst seviyede, %12,4 üst, %17,6 üst altı, %18,8 üst orta, %17,8 alt orta, %17,1 alt ve %15 en alt seviyede yer aldı.

İlde İstanbul, ilçede Çankaya

İl düzeyinde en üst (A+) ve üst (A) sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halklarının Türkiye içindeki payına göre sıralandığında, en yüksek paylara sahip iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya olarak belirlendi.

Aynı seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve %1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı.

İlçe bazlı ortalama sosyoekonomik seviyeye göre en yüksek skora sahip 7 ilçe: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak sıralandı.

En düşük skora sahip 7 ilçe ise: Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) şeklinde tespit edildi.

Öne çıkan sonuç: Türkiye genelinde en üst sosyoekonomik gruptaki hane halklarının yoğunlaştığı il İstanbul olurken, ilçe düzeyinde en yüksek pay %4,1 ile Çankaya olarak kayda geçti.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Açlık Kâbusu: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 263
2
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
3
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
4
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
5
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
6
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
7
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar