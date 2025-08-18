TÜİK: En Yüksek Sosyoekonomik Seviye İstanbul'da — İlçede Çankaya Önde

TÜİK verileri: En yüksek sosyoekonomik seviye İstanbul'da, ilçe düzeyinde Çankaya öne çıktı

Bülten ve yöntem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez Sosyoekonomik Seviye 2023 bültenini yayımladı. Bülten, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünü birlikte değerlendiren bir ölçüm aracı olarak hazırlandı. Araştırmada idari kayıtlar kullanılarak ülke genelindeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanıldı; referans dönemi orta yıl olarak 2023 kabul edildi.

Türkiye genelinde sosyoekonomik dağılım

Araştırma sonuçlarına göre hane halklarının dağılımı şu şekilde belirlendi: %1,1 en üst seviyede, %11 üst seviyede, %16,4 üst altı, %19,7 üst orta, %16,5 alt orta, %18,6 alt ve %16,7 en alt seviyede yer aldı.

İl bazlı bulgular

Ankara'da hane halklarının dağılımı: %2,5 en üst, %16,5 üst, %20 üst altı, %17,5 üst orta, %17,4 alt orta, %14 alt ve %12,2 en alt seviyede bulundu.

İstanbul'da dağılım: %2,4 en üst, %16,4 üst, %19 üst altı, %18,6 üst orta, %17,2 alt orta, %13,8 alt ve %12,6 en alt seviyede olarak kaydedildi.

İzmir'de ise hane halklarının %1,2'si en üst seviyede, %12,4 üst, %17,6 üst altı, %18,8 üst orta, %17,8 alt orta, %17,1 alt ve %15 en alt seviyede yer aldı.

İlde İstanbul, ilçede Çankaya

İl düzeyinde en üst (A+) ve üst (A) sosyoekonomik seviye gruplarındaki hane halklarının Türkiye içindeki payına göre sıralandığında, en yüksek paylara sahip iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya olarak belirlendi.

Aynı seviyelerdeki hane halklarının en fazla olduğu ilçeler ise sırasıyla %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve %1,9 ile Yenimahalle (Ankara) olarak hesaplandı.

İlçe bazlı ortalama sosyoekonomik seviyeye göre en yüksek skora sahip 7 ilçe: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak sıralandı.

En düşük skora sahip 7 ilçe ise: Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) şeklinde tespit edildi.

Öne çıkan sonuç: Türkiye genelinde en üst sosyoekonomik gruptaki hane halklarının yoğunlaştığı il İstanbul olurken, ilçe düzeyinde en yüksek pay %4,1 ile Çankaya olarak kayda geçti.