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TÜİK'in enflasyon hesaplamalarına eleştiri: Eski Başkan sert konuştu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında yapılan değişiklikler ve enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının açıklanmamasıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, son zamanlarda yapılan açıklamaları sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:45
TÜİK'in enflasyon hesaplamalarına eleştiri: Eski Başkan sert konuştu!

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, son günlerde enflasyon hesaplamalarındaki şeffaflık konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi. Ancak Aydemir, vatandaşların TÜİK verilerine güvensizliğini vurgulayarak, "Bu verilere neden bu kadar az insan güveniyor?" sorusunu yöneltti. Kendisinin başkanlık döneminde bu tür sorunlar yaşanmadığını belirten Aydemir, "Madde fiyatlarını neden açıklamadınız?" sorusunu sordu.

Aklımızla Dalga Geçmeyin!

Aydemir, "Bu işlem oldukça basitti ve iş yükü asla çok değildi, aklımızla dalga geçmeyiniz" diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, TÜİK'in sadece ortalama fiyatları değil, bölgesel fiyatları da kaldırdığını belirterek, verilerin manipüle edildiği iddialarını yineledi.

Aydemir, "Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. AKP seçmeni dahil vatandaşlarımızın yüzde 80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?" diye sert bir şekilde eleştirdi.

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