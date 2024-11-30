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Tüketici Hakları Derneği Başkanı’ndan Yıl Sonu İndirimleri İçin Uyarı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Kılıç, yıl sonu indirimleri öncesi tüketicileri bilgilendirerek dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:09
Tüketici Hakları Derneği Başkanı’ndan Yıl Sonu İndirimleri İçin Uyarı

Tüketicilere Yıl Sonu İndirimleri Uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yaklaşan yıl sonu indirimleri öncesinde tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Kılıç, alışveriş öncesinde ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve satıcılar hakkında ön inceleme yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Kılıç, indirimlerin yanıltıcı olabileceğine ve e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde çeşitli sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek, “Alışveriş öncesinde ihtiyaçlar doğru belirlenmeli, indirim oranları araştırılmalı.” dedi.

Denetimlerin Artırılması Gerekiyor

Kılıç, kampanyalı satış dönemlerinde denetimlerin artırılmasının önem taşıdığını belirtti ve piyasanın işletmelerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini vurguladı. “Tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için denetimlerin artırılması şart,” dedi.

Dolandırıcılık Risklerine Dikkat!

E-ticaret yoluyla mal ve hizmet satın alan tüketicilerin dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirilmesinin gerekliliğine dikkat çeken Kılıç, “Bu sayede mağduriyetlerin önlenmesine yönelik önemli adımlar atılmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Alışverişte Güvenliğin Önemi

Kılıç, çevrim içi alışverişlerde satıcıların güvenilirliğinin kontrol edilmesinin kritik olduğunu belirterek, sosyal medya kanallarında yönlendirilen sayfalara karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini bildirdi. “Ödemeden önce internet sitesinde güvenlik unsurlarının varlığı kontrol edilmeli.” dedi ve ayrıca, “Alışveriş yapılan muhatabın vergi kaydının olması ve adres bilgisinin bulunması da önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, etkili ve güvenilir alışveriş için tüketicilerin dikkatli olması, ihtiyaçlarını belirlemesi ve satıcıları araştırması gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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