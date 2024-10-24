Tüketici Koruma Yasasında Önemli Değişiklikler

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler TBMM'den Geçti

Tüketiciyi Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kabul edildi ve yasalaştı.

Yenilikler Nelerdir?

Yeni düzenlemelerle, tüketicilerin kredi sözleşmelerinin uzaktan iletişim şekilde kurulmasına olanak sağlanacak. Tüketicilerin kimlik doğrulaması, bilişim ve elektronik haberleşme yöntemleri ile yapılabilecek.

Tüketici kredisi sözleşmeleri, yazılı veya mesafeli olarak yapılmadığı sürece geçerli sayılmayacak. Aynı hükümler, konut finansmanı kuruluşları için de geçerli olacak.

Doğrudan Satış Sistemi ve Tüketici Hakları

Doğrudan satış sistemleri, artık daha düzenli bir şekilde tanımlanacak. Bu sistemin, tüketicilere mal veya hizmet pazarlamak üzere oluşturulması gerekecek. Ayrıca, doğrudan satıcılar, yenileme veya aidat gibi ek maliyetler için tüketicilerden bedel talep edemeyecek.

Tüketicilere, doğrudan satış yapılan ürünlerden 30 gün içinde cayma hakkı tanınacak. Cayma bildirimleri direkt olarak satıcıya veya satış şirketine yapılabilmesi yeterli olacak.

Haksız Ticari Uygulamalara Yönelik Ceza Artışları

Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik yaptırımlar güçlendiriliyor. İhlallerde uygulanacak idari para cezaları 60 bin TL'den başlayarak 600 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Bu ceza, ülke genelindeki haksız uygulamalar için 6 milyon TL'ye kadar yükselebilecek.

Piramit Satış Sistemleri Üzerine Yasal Düzenlemeler

Yasa, piramit satış sistemleri konusunda da sıkı düzenlemeler getiriyor. Bu sistemleri yasadışı şekilde yürütenlere Türk Ceza Kanunu'na göre yaptırımlar uygulanacak.

Elektronik Ticarete İlişkin Yenilikler

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliklerle, işletmelerin yurt dışına erişimleri kolaylaştırılacak. Ayrıca, yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi için yeni indirim imkanları sağlanacak.

Özel Fon Hesapları ve Vergi Düzenlemeleri

Yeni yasal düzenlemeler, mevcut muhasebe standartlarına göre enflasyondan kaynaklı düzeltme farklarını ele alacak. Bu değişiklik, özel fon hesaplarında izlenen tutarların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacağının altını çizecek.

Yeni OSB Yönetmelikleri

Samsun'da yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler de yasalaştı. Bu süreç, yer seçim kararına uygun olarak imar planı kararı ile gerçekleştirilecek.

Kanun teklifi ile ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere kapattı.