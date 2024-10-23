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Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun teklifi üzerinde tartışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 00:49
Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Görüşülüyor

Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde müzakereler devam ediyor. Teklifin ikinci bölümüne ait bir maddenin daha onaylanmasıyla görüşmeler ilerlemeye başladı.

Siyasi Partilerden Gelen Tepkiler

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, yürütülen görüşmelerde, "Hiçbir tüketicinin buradan çıkacak bir kanunun kendisinin herhangi bir yönünü güvence altına alacağına dair bir beklentisi yok." diyerek, teklifin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifteki bazı maddelerin kabul edilmesi durumunda, küresel tekelcilere taviz verileceğini öne sürerek, bu maddelerin tekliften çıkarılması gerektiğini savundu. Usta, teklife itibar etmeyerek hayır demenin önemini dile getirdi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kanunun tarihsel bağlamının geleceğe aktarılması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise, teklifin masumiyetsiz olduğunu ifade ederek, 3 yıl içinde 100 milyar lira üzerinde gelir kaybı yaşanacağına dikkat çekti.

Doğrudan Satış Düzenlemeleri

Genel Kurulda, doğrudan satış sistemlerine dair yeni düzenlemeler de konuşuldu. Yapılan düzenlemeye göre, doğrudan satış şirketleri bağımsız temsilcilerin tüketicilere mal ya da hizmet satışı yapma sistemine dahil edilecek. Bu şirketlerin sermaye şirketi olmaları ve belirli koşulları sağlamaları zorunlu hale getirilecektir.

Doğrudan satış sisteminin, yeni satıcılar kazandırmaya yönelik değil, mal veya hizmet satışına yönelik olması gerekiyor. Ayrıca, bir doğrudan satıcıdan, sisteme katılması ya da sistemde kalması için ek bedeller talep edilemeyecek. Tüketiciler, herhangi bir gerekçe göstermeksizin 30 gün içerisinde sözleşmeyi iptal edebilecek.

Meclis Kapanıyor

Meclis Başkanvekili Celal Adan, kabul edilen maddenin ardından araya girdi. Ardından, birleşime ara verilerek, Meclis'in saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldığı duyuruldu.

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