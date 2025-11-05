Tülay Hatimoğulları Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı Ziyaret Etti

Ziyaretin ayrıntıları ve talepler

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Hatimoğulları, beraberinde İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile cezaevine gelerek Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştü.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının artık kesinleştiğini vurgulayarak, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Hatimoğulları, AİHM kararının bir an önce hayata geçirilmesinin acil ve hayati önem taşıdığını, bunun toplumda güven tesis edeceğini ve barışın toplumsallaşması için gerekli bir adım olduğunu belirtti. Demokratik siyasetin susturulmaması gerektiğini de kaydetti.

Hatimoğulları ayrıca, barış ve demokratik toplum sürecinde yol alınabilmesi, savaş ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi için parlamentonun sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek Meclis milletvekillerinin İmralı'ya giderek yeni bir barış sayfası açma görevini üstlenebileceklerini söyledi.

