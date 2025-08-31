DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kadıköy'deki 1 Eylül mitinginde Filistin'e destek verip TBMM komisyonuna acil yasal düzenlemeler çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:28
Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine katıldı.

Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, 1 Eylül'de bir araya gelmelerinin amacının barışı kurmak, örgütlemek ve ortak bir tavır koymak olduğunu söyledi.

1 Eylül'ün aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcına işaret ettiğini hatırlatan Hatimoğulları, yeryüzünde savaşların devam ettiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'i işgalinin sürdüğünü, Yemen'den Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye kadar bölgenin çatışma alanına dönüştüğünü belirtti.

Filistin konusuna özel vurgu yapan Hatimoğulları, Filistin halkının içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:

Filistin halkı mazlum bir halktır. Bizler Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Bugün Filistin'de yaşananlar insanlığın sıfır noktası demektir. Açlıkla karşı karşıya, ölümle topraksızlıkla karşı karşıya. Buradan hep beraber alkışlarımızla ve zılgıtlarımızla Filistin halkının yanında olduğumuzun mesajını bu 1 Eylül mitinginde hep beraber gönderelim.

Suriye'de de bir an önce barışın tesisi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun oluşturulmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu, komisyonun parlamentonun yüzde 95'ini temsil ettiğini söyledi.

Komisyonda yer alan tüm siyasi partilere sorumlulukları için teşekkür eden Hatimoğulları, komisyonun süreci hızlandırmak amacıyla infazda eşitlik yasası, kayyum yasası ve demokratik yerel yönetimler yasası başta olmak üzere bir dizi yasal düzenlemeyi acilen hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi"ne katılarak konuşma yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce...

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı
2
Artvin Şavşat'ta oltası elektrik tellerine takılan balıkçı öldü
3
Adana Kozan'da Kafe Kurşunlanması: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
4
Büyük Taarruz'un 103. Yılı: 'Süvarinin İzinden' Motosiklet Turu
5
Düzce'de hafif ticari araç dereye devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
6
Aliyev ile Şi Cinping Tiencin'de Görüştü: Azerbaycan-Çin İşbirliği Derinleşiyor
7
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Tiencin'de kabul etti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta