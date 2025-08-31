Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine katıldı.

Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, 1 Eylül'de bir araya gelmelerinin amacının barışı kurmak, örgütlemek ve ortak bir tavır koymak olduğunu söyledi.

1 Eylül'ün aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcına işaret ettiğini hatırlatan Hatimoğulları, yeryüzünde savaşların devam ettiğini vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Filistin'i işgalinin sürdüğünü, Yemen'den Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye kadar bölgenin çatışma alanına dönüştüğünü belirtti.

Filistin konusuna özel vurgu yapan Hatimoğulları, Filistin halkının içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:

Filistin halkı mazlum bir halktır. Bizler Filistin halkının haklı davasının yanındayız. Bugün Filistin'de yaşananlar insanlığın sıfır noktası demektir. Açlıkla karşı karşıya, ölümle topraksızlıkla karşı karşıya. Buradan hep beraber alkışlarımızla ve zılgıtlarımızla Filistin halkının yanında olduğumuzun mesajını bu 1 Eylül mitinginde hep beraber gönderelim.

Suriye'de de bir an önce barışın tesisi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun oluşturulmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu, komisyonun parlamentonun yüzde 95'ini temsil ettiğini söyledi.

Komisyonda yer alan tüm siyasi partilere sorumlulukları için teşekkür eden Hatimoğulları, komisyonun süreci hızlandırmak amacıyla infazda eşitlik yasası, kayyum yasası ve demokratik yerel yönetimler yasası başta olmak üzere bir dizi yasal düzenlemeyi acilen hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nce Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen "1 Eylül Dünya Barış Günü Mitingi"ne katılarak konuşma yaptı.