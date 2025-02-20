Tulkerim Kampı'ndaki Yıkım: Filistinliler İsrail'in Saldırılarını Anlattı

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan yıkımı aktardı. Hayatlarının altüst olduğu belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:16
Tulkerim Kampı'ndaki Yıkım: Filistinliler İsrail'in Saldırılarını Anlattı

Tulkerim Kampı'nda Yaşanan Büyük Yıkım

Tulkerim Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun yaklaşık bir ay süren saldırıları sonucunda evlerinin harabeye döndüğünü ifade ediyor. Kampın yerleşim alanları, düzenlenen kanlı baskınlarla tahrip edildi.

İlk olarak Rafet Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin 15 gün önce gerçekleştirdiği baskın sonrasında evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. "Durum çok kötü, sokaklar harap olmuş, kamptaki her şey harap olmuş durumda." diyen Davud, saldırıların başlangıcından bu yana anne ve babasından haber alamadığını belirtti. Ayrıca, aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için üzgün olduğunu ifade etti.

İbrahim ed-Damiri'nin Açıklamaları

Bir diğer yerinden edilen Filistinli İbrahim ed-Damiri ise, yaşadıkları durumu "oldukça kötü" olarak tanımladı. "Evlerimizde güzel bir şekilde yaşıyorduk. Şimdi hayırseverlerin bağışları için bekliyoruz" diye konuşan Damiri, kampa geri dönme umudunu dile getirdi.

Yıkımın Acı Boyutları

Yerinden edilen vatandaşlardan Hüseyin Şeyh Ali, kampın ciddi bir yıkım yaşadığını ve bu durumun insanları sevdiklerinden ayırdığını belirtti. "Filistinlilerin kentin dışına doğru yerinden edildiği ve dönüş imkanı olmadığı düşüncesi oldukça üzücü"

İsrail'in Saldırıları ve Sıradaki Hedefleri

Tulkerim Valisi Faysal Selame, yapılan saldırılar neticesinde 50 ev ve 280 iş yerinin yıkıldığını açıkladı. İsrail ordusunun Cenin'den başlayarak Tulkerim ve çevresine yönelik saldırıları, ciddi insan kaybına ve yaralanmalara yol açtı.

21 Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 56 Filistinli yaşamını yitirdi ve binlerce kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden beri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise, 167'si çocuk olmak üzere, toplamda 917 Filistinli hayatını kaybetti.

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