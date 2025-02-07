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Tulkerim Valisi: İsrail, Nekbe'nin Tanıklarına Saldırıyor

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırılarını ve bu kampların tarihi önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:21
Tulkerim Valisi: İsrail, Nekbe'nin Tanıklarına Saldırıyor

Tulkerim Valisi, İsrail'in Mülteci Kamplarını Hedef Aldığını Açıkladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in Batı Şeria'daki mülteci kamplarını belirli bir hedef doğrultusunda vurmaya çalıştığını ve bu kampların 1948'deki Nekbe (Büyük Felaket) olayının canlı tanıkları olduğunu belirtti.

1948'in Tanıkları ve Yıkım Operasyonları

Kemyil, Tulkerim Mülteci Kampı yakınlarındaki valilik ofisinde yaptığı açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kamplarının coğrafyasını değiştirmeye çalışıyor ve geniş çaplı yıkım operasyonları yürütüyor" dedi.

Bu kampların geçmişin travmatik olaylarının tanıkları olduğunu vurgulayan Kemyil, yaşananların bir "güvenlik operasyonu" değil, bir siyasi mesele olduğunu belirtti.

Yıkım ve Tahribat

C(parametresini ekleyerek kaydedilmiştir) 2021'den bu yana, İsrail ordusu Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında yaklaşık 1000 evi yıktı. Son saldırılarda, 20’den fazla evin yanı sıra ticari işletmeler ve sosyal merkezler de tahrip edildi. Kemyil, yıkımların kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin tahrip edilmesine kadar uzandığını ifade etti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Tulkerim Valisi, Filistin halkının özgürlük arayışında olduğu ve bu süreçte uluslararası, İslam ve Arap ülkeleri ile işbirliği içinde olduklarını belirtti. "Bu, insanlık adına bir utançtır ve yapılması gereken savaşın durdurulmasıdır" diyerek, uluslararası kamuoyuna İsrail'in yıkım makinelerini durdurma çağrısı yaptı.

ABD’nin Desteği ve Eleştiriler

Kemyil, ABD'nin Donald Trump liderliğinde İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilerde bulunarak, "Trump, sanki dünya sadece onlardan ibaretmiş gibi davranıyor" dedi. Ayrıca, Trump'ın Filistin halkının kaderinin Kızılderililer gibi olacağını düşündüğüne dikkat çekerek, "Biz inatçı bir halkız, gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Gelişmeler

Son günlerde Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi sonrasında, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırılar sonucunda yaklaşık 5 bin Filistinli aile yerinden edildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, bu durumların ordunun yürüttüğü askeri operasyonların sadece bir parçası olduğunu ve sorunun askeri yolla çözülemeyeceğini belirtti.

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