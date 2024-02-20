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Tüm ülkelere DSÖ'den çağrı geldi: Dünya bu salgına hazırlıklı değil

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, X Hastalığı adı verilen ve henüz tanımlanmamış bir patojenin neden olabileceği yeni bir küresel salgın konusunda yeniden uyardı. Direktör, dünya liderlerini yeni bir pandeminin kaçınılmaz olduğunu söyleyerek küresel bir anlaşma yapmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 13:01
Tüm ülkelere DSÖ'den çağrı geldi: Dünya bu salgına hazırlıklı değil

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuştu. Ghebreyesus, 2018'de yaptığı bir uyarıda yeni bir salgının kaçınılmaz olduğunu belirttiğini ve Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla bu uyarının doğru çıktığını ifade etti.

Tedros, dünyanın yeni bir salgına karşı hazırlıksız olduğunu söyleyerek, mayıs ayına kadar imzalanması gereken küresel bir anlaşmanın önemini vurguladı. Anlaşmayı, insanlığın geleceği için hayati bir görev olarak tanımladı.

Tedros, "Milyonlarca insanın öldüğü, bugüne kadar yankılanan sosyal, ekonomik ve politik şokların yaşandığı Covid-19'un ardından karşınızda duruyorum. Bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da dünya bir pandemiye hazır değil." diye konuştu. Tedros, dünyanın başka pek çok sorunla da mücadele ettiğini belirterek, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

İNSANLARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATIYORLAR

Tedros, küresel bir anlaşma için iki engel olduğunu söyledi. Birincisi, uluslar arasındaki bazı görüş ayrılıkları. İkincisi ise "anlaşmayla ilgili sürekli yalan söyleyenler ve komplo kuranlar". Tedros, bu yalanlardan bazılarını şöyle sıraladı: 

"Anlaşmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir güç gaspı olduğu, egemenliği DSÖ'ye devredeceği, DSÖ'ye ülkelere tecrit veya aşı zorunluluğu getirme yetkisi vereceği iddilarında bulunuyorlar. Hatta DSÖ'nün insanların seyahat etmesine izin vermeyeceğini ve insanların hayatlarını kontrol etmek istediğini bile iddia edenler var. Bunlar yayılan yalanlardan bazıları. Bu kadar tehlikeli olmasaydı bu yalanlar komik olurdu. Ama dünya insanlarının sağlığını riske atıyorlar ve bu gülünecek bir şey değil".

Eleştirmenler, küresel bir anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı olmasının, egemenliği DSÖ'ye teslim etmek ve onun gücünü artırmak demek olduğunu iddia ediyor. Tedros ise, anlaşmanın bir taslağının DSÖ'nün web sayfasında yayınlandığını söyleyerek, insanları anlaşmayı kendileri incelemeye davet etti.

X HASTALIĞI NEDİR?

Hastalık X, henüz var olmayan fakat olası bir "geçici" virüs adıdır. Bilim insanları bu virüsün Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceğini tahmin ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada X Hastalığı'nın mevcut riski nedeniyle, DSÖ'nün küresel salgın oluşturabilecek patojenler listesine dahil edildiğini duyurdu.

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