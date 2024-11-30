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Tümgeneral Jeffers, Lübnan'da Denetleme Mekanizmasının Eş Başkanlığını Üstlenecek

ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, Lübnan'da ateşkesin denetleme mekanizmasının eş başkanı olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 03:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 03:46
Tümgeneral Jeffers, Lübnan'da Denetleme Mekanizmasının Eş Başkanlığını Üstlenecek

Tümgeneral Jasper Jeffers, Lübnan'da Denetleme Mekanizmasının Eş Başkanı Olacak

ABD Merkez Komutanlığı Özel Kuvvetler Komutanı (SOCCENT) Tümgeneral Jasper Jeffers, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 5 üyeli denetleme mekanizmasının eş başkanlığı görevini üstleneceği duyuruldu.

Lübnan'a Giriş ve Görevler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Jeffers'ın 27 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut’a geldiği bildirildi. Jeffers, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile birlikte, çatışmaların durdurulmasına yönelik uygulama ve denetleme mekanizmasının eş başkanlığını yürütecek.

Denetleme Mekanizması ve İşleyişi

ABD'nin başkanlığını üstleneceği bu mekanizma, Lübnan ordusu, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Fransa temsilcilerinden oluşacak. Amos Hochstein, daimi bir sivil yetkili atanana kadar sivil eş başkan olarak görev yapacak.

Jeffers'ın Lübnan Genelkurmay Başkanı ile Görüşmesi

Lübnan resmi ajansı NNA, Tümgeneral Jeffers'ın Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldiğini ve görüşmede ateşkes anlaşmasının uygulaması ile Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ve ilgili taraflar arasında bir koordinasyon mekanizmasının ele alındığını bildirdi.

Ateşkes Anlaşmasının Başlangıcı

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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