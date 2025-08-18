DOLAR
Tunç: 18 Yaş Altı Faillere Yönelik TCK'da Kapsamlı Düzenleme Hazırlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarına ilişkin TCK ve bazı kanunlarda kapsamlı düzenleme hazırlıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:28
Keçiören olayı sonrası soruşturma sürüyor, düzenleme taslağı yakında TBMM'ye sunulacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır'ın hayatını kaybetmesine yol açan olayın herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Tunç, olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve 4 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, hayatını kaybeden Çakır için "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim" ifadelerini kullanarak, şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir."

Bakan Tunç, bu çerçevede suçun önlenmesi ve toplum huzurunun korunmasına yönelik olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerini kapsayan Türk Ceza Kanunu ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğduğunu açıkladı. Tunç, düzenlemeler arasında şunların yer aldığını belirtti:

"15-18 yaş grubu çocuklar için TCK'nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi, çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi, çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlular hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir."

Tunç, amaçlarının bir yandan çocuğun üstün yararını gözetmek diğer yandan toplum güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız" dedi. Ayrıca, düzenlemelerin tüm paydaşlarla istişare edilip en kısa sürede tamamlanarak yasama yılının başlamasıyla milletvekillerinin takdirine sunulacağını ifade etti.

