Tunç İstanbul'da Filistin Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti: 'Soykırımcılar Hesap Verecek'

Tunç İstanbul'da Filistin Farkındalık Çadırı'nı Ziyaret Etti

Ümraniye Belediyesi'nin kurduğu çadırda soykırım suçuna tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Filistin Farkındalık Çadırı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunç çadırda yer alan stantları tek tek gezdi ve görevlilerden bilgi aldı.

Değerlendirmesinde, Filistin'de iki yıldan bu yana soykırım suçu işlendiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Soykırımcılar mutlaka gün gelecek cezalarını çekeceklerdir. Bugün uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşlar etkisiz kılınıyor. Bir gün gelecek bunlar insanlığın ve uluslararası mahkemelerin önünde hesap verecek. İlahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar."

Tunç, ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak destek verenlere teşekkür etti.

