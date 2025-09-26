Tunç İstanbul'da Filistin Farkındalık Çadırını Ziyaret Etti: 'Soykırımcılar Hesap Verecek'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye Belediyesi'nin Filistin Farkındalık Çadırı'nı ziyaret etti; soykırım suçunu kınadı ve uluslararası hesap çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:09
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Filistin Farkındalık Çadırı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunç çadırda yer alan stantları tek tek gezdi ve görevlilerden bilgi aldı.

Değerlendirmesinde, Filistin'de iki yıldan bu yana soykırım suçu işlendiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Soykırımcılar mutlaka gün gelecek cezalarını çekeceklerdir. Bugün uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşlar etkisiz kılınıyor. Bir gün gelecek bunlar insanlığın ve uluslararası mahkemelerin önünde hesap verecek. İlahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar."

Tunç, ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak destek verenlere teşekkür etti.

