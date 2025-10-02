Tunç'tan Sert Tepki: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısını Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı buldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıya tepki gösterdi ve olayı hem insan hakları hem de uluslararası hukuk açısından değerlendirdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır. İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir."

Tunç'un açıklaması, uluslararası toplumun dikkatini bu olaya çekmeyi ve hukuki sorumlulukların gündeme getirilmesini amaçlıyor.