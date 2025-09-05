Tunç: 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Sabote Ettirmeyeceğiz — Hakkari Adalet Sarayı Temeli Atıldı

Tunç: 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Sabote Ettirmeyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu süreci büyük titizlikle kuyumcu hassasiyetiyle inşallah başarıya hep beraber ulaştıracağız ve bu başarı milletimizin başarısı olacak." dedi.

Temaslar ve tören

Tunç, temaslarda bulunmak üzere geldiği Hakkari'de Valiliği ziyaret etti, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile il protokolüyle bir araya geldi. Kentteki çalışmaları yerinde dinledikten sonra yürüyerek Ulu Cami'ye geçti; yol boyunca esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Cuma namazının ardından katıldığı temel atma töreninde kentte bulunmanın mutluluğunu dile getirdi.

'Terörsüz Türkiye' ve 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

Tunç, Hakkari'nin bugün üniversitesi, havaalanı, modern yolları, hastaneleri ve temel atılan Adalet Sarayı ile gelişen bir şehir olduğunu belirterek adaletin toplum huzuru, barış ve insan haklarının teminatı olduğunu vurguladı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin "Türkiye Yüzyılı"nın inşa sürecini hızlandıracağını söyledi.

Terörün yol açtığı kayıplara dikkat çeken Tunç, "Terör hem büyük maddi kayıplara hem de büyük acılara neden oldu. 2 trilyondan 3 trilyona varan bir maddi kayıpla karşı karşıya kaldık... 41 yıllık dönem içinde gerçekleşmeseydi, bugün o kaynaklar ülkemizin refahı için harcanmış olurdu" ifadelerini kullandı. Tunç, ayrıca "Bin yıllık kardeşliğimize hançer vuruldu" diyerek birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.

Mevzuat ve demokratik dönüşüm

Bakan Tunç, son 23 yılda ceza, borçlar, ticaret ve iş kanunları başta olmak üzere birçok temel kanunun yenilendiğini belirtti. Darbeci ve vesayetçi anlayışla mücadele ettiklerini, darbecilerle ilgili anayasal düzenlemelerin kaldırıldığını ve Türkiye'nin daha yüksek standartlı demokrasiye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yargı yatırımları ve istatistikler

Tunç, yargı altyapısında önemli gelişmeler sağlandığını belirterek 2002'deki 78 müstakil adalet binası sayısının 387'ye çıkarıldığını ve 2025 yatırım programında inşaatı ve projesiyle toplam 68 adliye projesi bulunduğunu aktardı.

İnsan kaynağına ilişkin verdiği rakamlarda, 2002'de 9 bin 349 hakim ve savcı varken bugün sayının 25 bin 558 olduğunu söyledi. 2015-2016'da FETÖ yargısından arınma sürecinde 12 bin görevdeki hakim ve savcıdan 4 bininin ihraç edildiğini; İstinaf Mahkemeleri kurulduğunda yerel mahkemelerden yaklaşık 3 bin hakim ve savcının istinafa geçtiğini aktardı.

Karar sayılarındaki artışı da paylaşan Tunç, "2023 yılında 12 milyon 517 bin karar, 2024'te bu sayı 13 milyon 896 bine yükselmiştir. Derdest dosya sayısı şu an itibarıyla 11 milyon 478 bin" dedi. Hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin başlatıldığını, şu anda 2 bin 75 hakim ve savcı yardımcısının görevde olduğunu belirtti.

Son 2,5 yılda açılan 2 bin 878 yeni mahkeme ile toplam mahkeme sayısının 8 bin 898'e; İstinaf Mahkemeleri'nde kurulan 139 yeni daireyle toplamın 639'a çıktığını ifade etti.

Yeni Hakkari Adalet Sarayı

Tunç, temelini atacakları Hakkari Adalet Sarayı'nın 21 bin 485 metrekare kapalı alana sahip olacağını, içinde 46 hakim savcı odası ile 16 duruşma salonu bulunacağını açıkladı. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin önemine dikkat çekerek, şiddet mağduru kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı kesimlerin adliyenin kapısından girdiklerinde adli desteğe yönlendirileceğini belirtti: "Burada adalet tecelli eder" güveninin sağlanacağını vurguladı.

Bölge mesajları ve katılımcılar

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik Hakkari'nin en huzurlu ve güvenli günlerini yaşadığını, bu adalet ve huzur ikliminin ilin işsizlik sorununa çözüm getireceğini ifade etti. Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu ise yeni adliye binasının adaletin simgesi ve milletin güven kapısı olacağını söyledi.

Programa, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hikmet Salman, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Münevver Ertuş, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı. Konuşmaların ardından yeni Hakkari Adalet Sarayı'nın temeli atıldı.

Tunç konuşmasını, "Bu süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz... Bu başarı Hakkari'nin, bütün Türkiye'nin başarısı olacak" sözleriyle tamamladı.

