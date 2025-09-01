Tunç: "Türkiye'de İkili Hukuk Sistemi Yok" — 11. Yargı Paketi ve Bilişim Suçları

Tunç: "Türkiye'de İkili Hukuk Sistemi Kesinlikle Yok"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamalarda, yargıya ve gündemdeki düzenleme taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adli yıl mesajı ve yargıya güven

Tunç, yeni adli yılın yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek başarılı bir çalışma dönemi temenni etti. Yargı teşkilatına ilişkin konuşurken, genellemeden kaçınılması gerektiğini vurguladı ve "Adalet mülkün, devletin temelidir" hatırlatmasında bulundu.

"Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Türkiye'de tek bir hukuk sistemi var, Anayasa'mız var, kanunlarımız var ve Anayasa, kanunlar ve vicdanına göre karar verecek yargı mensuplarımız var."

11. Yargı Paketi ve bilişim suçlarına önlem

Bakan Tunç, infaz sistemiyle ilgili taleplerin gündemde olduğunu, 11. Yargı Paketi çalışmalarının sürdüğünü ve Bakanlık olarak taslağa teknik destek verilmeye devam edeceğini söyledi.

Pakette öncelikli düzenlemeler arasında bilişim suçları yer alıyor. Tunç, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım" dedi. Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumarın özellikle gençler ve toplumu rahatsız eden konular olduğuna dikkat çekti.

Meclisin açılmasıyla birlikte, teşkil edilen taslakların milletvekillerinin takdirine sunulduğunu, ekimde bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesinin gündeme geleceğini kaydetti.

Havaya ateş, kurusıkı ve trafik suçları

Tunç, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda ve asker uğurlamada havaya ateş açanlara ilişkin yaptırımların artırılmasının planlandığını belirtti. Özellikle kurusıkının da dahil edildiği bu düzenlemeyle, ölüm veya yaralama olmadan da bu eylemlerin müstakil suç haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi eylemleri suç haline getiren düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Suça sürüklenen çocuklar ve ceza indirimi

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin soruya değinen Tunç, evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmadığını hatırlattı. Mevcut düzenlemede 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulandığını, taslakta "yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına" yönelik bir düzenleme öngörüldüğünü bildirdi.

Yazılı yanıt ve canlı yayın tartışmaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'ye sunduğu soru önergesine ilişkin Tunç, Özel'in yönelttiği 7 soruya yazılı olarak cevap verileceğini söyledi: "Yazılı olarak cevabını vereceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yolsuzluk yargılamalarının TRT'den canlı yayınına ilişkin olarak Tunç, mevcut mevzuatın buna izin vermediğini; ancak Meclis'te böyle bir düşünce hakim olursa milletvekillerinin kararıyla canlı yayın yapılabileceğini belirtti.

Belediye soruşturmaları, derdest dosyalar ve af

Tunç, belediyelere yönelik soruşturmalarda AK Parti'li belediyelere yönelik de soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğunu, yalnızca CHP'li belediyelerin öne çıkarılmasının tüm yargı teşkilatını yıprattığını söyledi. Yargının önünde 11 milyonu aşkın derdest dosya bulunduğunu aktardı ve basın ile siyasetçileri yargıya güveni sarsacak söylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yaşanan cinayetle ilgili olarak soruşturmanın, ihmal olup olmadığına dair araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Genel af iddialarına ilişkin Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.