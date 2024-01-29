Tunceli'de dağdan kopan kaya kamyonetin ön camına düştü 1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, kamyonetin camını kırarak içeri girdi. Kamyonette bulunan Ali Ekber Soylu (64) yaralandı. Bacakları kırılan Soylu, hastaneye götürüldü ancak hayatını kaybetti.

Tunceli'de dağdan kopan kaya kamyonetin ön camına düştü 1 kişi hayatını kaybetti
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Tunceli- Ovacık kara yolunun 35. kilometresinde dün akşam saatlerinde bir kaza oldu. Dağdan düşen kaya parçası, 23 BU 109 plakalı kamyonetin ön camına çarparak içeri girdi. Kamyonetin sürücüsü V.Y. kazayı yara almadan atlattı.

kaza

Ali Ekber Soylu (64), yanında oturduğu kamyonetin içine giren kaya parçasının bacaklarını ezmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Soylu’yu Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Soylu, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ancak Soylu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

kaza

Mazlum Büyüktaş, bölgede sık sık kaya düştüğünü belirtti. “Burada kaya yağıyor. Bakın ‘kaya düşebilir’ levhası da var. Dev bir kaya arabanın camından içeri girmiş. Adamın bacağını parçalamış. Çok üzücü, çok yazık” diye konuştu.

kaza

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