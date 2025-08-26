DOLAR
Tunceli'de Evinde Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı — 100 g Esrar ve 2 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde kenevir yetiştirdiği belirlenen U.K. gözaltına alındı; 100 gram esrar, üretim ekipmanları ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:43
Tunceli'de Evinde Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Operasyon Detayları

Tunceli'de evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde U.K'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak kullanıma hazır 100 gram kubar esrar, uyuşturucu madde tohumu, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan filizlendirme iklimlendirme sistemi, 600 wattlık ampul, uyuşturucu üretiminde kullanılan nemlendirme aparatı, akım ölçer cihazı, zaman ayarlı priz, esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

