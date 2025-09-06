DOLAR
Tunceli'de Huzur: Vali Şefik Aygöl Ali Boğazı ve Kutu Dere'de İnceleme Yaptı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Ali Boğazı ve Kutu Dere'deki incelemelerinde "kentin her karış toprağında huzurun hakim olduğunu" belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:59
Uzun yıllar terörle anılan bölgelerde güvenlik denetimi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, uzun yıllar terörle anılan bölgelerde artık huzurun hakim olduğunu vurguladı. Aygöl, "kentin her karış toprağında huzurun hakim olduğunu" belirtti.

Aygöl, bazı zamanlarda askeri karakol ve kuleleri ziyaret ederek jandarma personeliyle bir araya geliyor; yürütülen güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Vali Aygöl son olarak, uzun yıllar terörle anılan Ali Boğazı ve Kutu Dere bölgelerini hem havadan hem de karadan inceledi. Ali Boğazı bölgesinin gözetlendiği kulede görevli askerden brifing aldı.

Brifing sonrasında Aygöl, "Şu anda bir tane terör örgütü üyesi yoktur. Allah'a çok şükür. Şu anda kahramanlarımızın kahramanlıklarının eserini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İncelemelerine ilişkin videoyu NSosyal'deki hesabından paylaşan Aygöl, paylaşımına "Şükür ki ilimizin her karış toprağında sadece huzur hakim. Kahramanlarımıza selam olsun." notunu düştü.

