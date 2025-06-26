Tunceli'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor

Tunceli'de Yollar Yenileniyor

Tunceli'de, köy yollarında sıcak asfalt serim çalışmaları hız kazandı. Bu projeler, köylere ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla hayata geçiriliyor.

Koordinasyon ve Çalışmalar

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün koordinesinde, İl Özel İdaresi ekipleri il merkezi ve 7 ilçedeki köy yollarını yenilemek için harekete geçti. Ekipler, özellikle Mazgirt ilçesinde yoğunlaştırdığı çalışmalarla Göktepe, Danaburan, Yazeli, Ağaçardı, Alanyazı ve Bulgurcular köylerine giden grup yoluna sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Vali Aygöl İletişimi Güçlendiriyor

Vali Aygöl, birlikte olduğu Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman ile asfalt çalışmalarının yapıldığı alanları yerinde inceledi. Burada yetkililerden bilgi alan Aygöl, köylülerle bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

Tunceli'de bazı köylerin yolları sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı hale getiriliyor. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl (sağ 3) ve Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman (sağ 2), çalışmaların yürütüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu.

Tunceli'de bazı köylerin yolları sıcak asfalt serim çalışmasıyla geniş ve kullanışlı hale getiriliyor. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl (sağ 3) ve Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman (sağ 2), çalışmaların yürütüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu.