Tunceli'de Nesli Tehlikedeki Dağ Keçileri Evlerin Arasına İndi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan iki dağ keçisi kış şartları nedeniyle evlerin arasına inerek vatandaşlarca görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:55
Çemişgezek'te yiyecek arayan keçiler cep telefonu kameralarına yansıdı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçileri, zorlu kış koşulları nedeniyle yerleşim yerine indi.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken iki dağ keçisi, evlerin arasına kadar girerek vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü alan ve izleyen vatandaşlar, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte doğal yaşam alanlarında besin bulmakta zorlanan dağ keçileri, son günlerde sık sık Çemişgezek ilçe merkezine yakın bölgelerde görülüyor.

