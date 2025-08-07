DOLAR
Tunceli'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:57
Tunceli'de Otluk Alandaki Yangın Söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Tepebaşı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayın meydana geldiği alanın doğal çevresinde bazı zararlara yol açtığı bildirildi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı. Yangının büyümeden söndürülmesi, olası daha büyük felaketlerin önüne geçti.

Gelişmeler, yetkililer tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

